La coalition au pouvoir au Bénin a porté son choix sur l’actuel ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, pour défendre ses couleurs à l’élection présidentielle de 2026, ont annoncé ce dimanche 31 août, dans des communiqués distincts, l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et le Bloc Républicain (BR), les deux partis qui forment la coalition gouvernementale.

La Haute Direction Politique de l’UP-R « a porté son choix sur Monsieur Romuald Wadagni comme candidat de l’UP-R pour l’élection présidentielle d’avril 2026 », indique le parti dans son communiqué.

Cette formation dit avoir « élu Romuald Wadagni pour sa rigueur, sa loyauté envers les idéaux de la majorité présidentielle, sa capacité à incarner le renouveau générationnel, et son engagement constant pour un développement inclusif et équitable. »

L’UP-R estime que Wadagni « incarne l’espoir d’un Bénin stable, ambitieux et tourné vers l’avenir », et invite ainsi tous ses militants, cadres, élus et partenaires politiques à se mobiliser autour de ce choix stratégique, porteur de continuité, de stabilité et d’innovation, en vue d’une victoire éclatante à la présidentielle de 2026.

De son côté, le Bloc Républicain a indiqué que son Bureau Exécutif National « a désigné Romuald Wadagni comme candidat officiel du parti pour la présidentielle 2026 au Bénin, tout en réaffirmant la cohésion et la mobilisation du parti pour les prochaines échéances électorales».

Le président sortant, Patrice Talon, élu pour une première fois en 2016, et réélu pour un deuxième mandat en 2021, a déjà annoncé qu’il ne serait pas candidat en 2026, respectant ainsi la Constitution qui ne prévoit pas un troisième mandat.