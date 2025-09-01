Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye devrait présider ce lundi 1er septembre au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio, la cérémonie d’ouverture du Forum africain des systèmes alimentaires (AFSF) qui se tient du 31 août au 5 septembre 2025.

L’évènement, qui réunit des dirigeants des secteurs public et privé, des décideurs politiques, des chercheurs, des partenaires de développement et des jeunes champions, soit plus de 6 000 délégués du monde entier, se tient sous le thème : «La jeunesse africaine à l’avant-garde de la collaboration, de l’innovation et de la mise en œuvre de la transformation des systèmes agroalimentaires».

Lors de la cérémonie inaugurale organisée le dimanche 31 août, le ministre sénégalais de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne a tenu à souhaiter au nom du président Diomaye Faye, un bon accueil «sur la terre de la Téranga sénégalaise, à tous les frères et sœurs africains qui participent à cette 19ème édition du Forum Africain sur les Systèmes alimentaires».

Il a affiché sa «joie immense» de « présider cet important événement inaugural d’accueil et le lancement d’une nouvelle plateforme pour connecter tous les jeunes africains travaillant dans les systèmes alimentaires».

D’après ses propos, « le Sénégal est à la fois honoré et reconnaissant d’avoir été choisi pour accueillir » ce plus grand rassemblement dédié aux systèmes alimentaires d’Afrique.

Le gouvernement sénégalais estime aussi que ce rendez-vous positionne le Sénégal et l’Afrique au cœur de la transformation des systèmes alimentaires dans le monde, avec un impact majeur sur l’économie, la culture et le tourisme sur le continent africain.