Le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a accordé, ce dimanche 31 août à Kinshasa, une audience à Jean-Philippe Anvam, représentant de Monacosat, principal opérateur satellitaire de la principauté de Monaco, en prévision de l’acquisition prochaine d’un satellite par l’Etat congolais.

D’après un communiqué de la présidence congolaise, Anvam serait venu présenter au président Tchisekedi l’état d’avancement de ce projet lancé par la RDC en partenariat avec Monacosat.

Anvam a salué les retombées d’un tel projet au niveau national qui devrait permettre de «réduire la fracture numérique en RDC grâce au déploiement d’un satellite congolais est une initiative qui ambitionne de faciliter l’accès à internet à haut débit sur l’ensemble du territoire, en particulier dans les zones rurales et enclavées où les infrastructures de télécommunication demeurent insuffisantes».

Le représentant de Monacosat qui couvre déjà plusieurs pays africains, dont l’Égypte, la Libye, le Maroc, le Soudan, et l’Éthiopie, l’acquisition de a précisé que ce satellite permettra également aux Congolais de renforcer la cybersécurité, de développer l’enseignement à distance, d’améliorer la télémédecine et de stimuler la croissance de l’économie digitale.

Concernant les aspects liés au financement du projet, Anvam a indiqué qu’« une banque a déjà mobilisé les fonds nécessaires estimés à 400 millions de dollars américains» pour l’achat du satellite.

La réunion entre le représentant de Monacosat et le Chef de l’Etat s’est déroulée en présence du ministre congolais de l’Économie numérique, Augustin Kibasa et du ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles technologies de l’Information et de la Communication, José Mpanda Kabangu.

Selon la presse locale le projet satellitaire de Kinshasa s’inscrit dans le cadre d’un protocole d’accord scellé en novembre 2024 entre la RDC et la Principauté de Monaco.