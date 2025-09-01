Le 31e Forum régional sur les perspectives climatiques pour l’Afrique australe (SARCOF-31) aura lieu du 8 au 11 septembre à Lusaka, la capitale de la Zambie, sous le thème : «Combler ensemble les lacunes en matière d’alerte précoce dans la région de la SADC» ; le même thème retenu pour la Journée météorologique mondiale 2025.

L’évènement sera organisé par la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) en collaboration avec le gouvernement zambien et avec le soutien financier de l’Union européenne (UE) dans le cadre du programme intra-ACP sur les services climatiques et les applications connexes (ClimSA).

Le SARCOF-31 sera précédé par d’autres rencontres, notamment la Réunion des experts climatiques (CEM), du 1er au 7 septembre, et l’atelier de validation du système d’alerte précoce multirisques de la SADC, le 8 septembre.

Selon un communiqué de la SADC, « ces consultations de haut niveau visent à renforcer la collaboration régionale en matière de préparation aux catastrophes (naturelles) et à améliorer la gestion des risques liés aux conditions météorologiques et climatiques».

Les débats de ce Forum porteront principalement sur des stratégies visant à renforcer les services climatiques pour la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire et la préparation aux catastrophes.

Le Forum offre également une plateforme de dialogue et d’échanges techniques sur les avancées en matière de science et de technologie climatiques, en mettant l’accent sur les applications émergentes, la réduction des risques de catastrophe et les mesures préventives, précise-t-on.