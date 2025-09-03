Le Président de la Commission de l’Union africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf a exprimé ce mardi dans un communiqué, sa profonde tristesse suite au tragique glissement de terrain survenu le 31 août, au Soudan, dans la localité de Tarasin relevant de l’État du Darfour-Nord, ayant coûté la vie à plus de 1.000 personnes.

Il a adressé ses condoléances les plus sincères aux familles endeuillées et exprimé sa profonde compassion à l’ensemble du peuple soudanais frappé par cette tragique catastrophe naturelle, ajoutant que ses pensées vont également à l’unique rescapé, dont la survie est porteuse de respect et d’espérance.

Le patron de la CUA, ajoute le communiqué, a réaffirmé la solidarité indéfectible de l’Union africaine avec les populations affectées et a appelé l’ensemble des parties prenantes soudanaises à faire taire les armes et s’unir afin de permettre la fourniture rapide et efficace de l’aide humanitaire d’urgence aux sinistrés.

Le glissement de terrain a été provoqué par de fortes pluies, d’après le Mouvement/Armée de libération du Soudan (SLM/A) qui contrôle la région.