Le chef de l’Etat tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno, a tapé du poing sur la table, ce mardi 2 septembre, lors d’une visite surprise sur le site du futur centre commercial de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), pendant laquelle il a constaté un grand décalage entre le taux d’achèvement des travaux annoncé et la réalité sur le terrain.

Alors que « le taux d’achèvement annoncé à 98 % laisse espérer une livraison imminente (…), sur le terrain le constat est sans appel : malfaçons flagrantes, matériaux non-conformes, non-respect du cahier des charges, bref, la liste est longue », relève la présidence tchadienne dans un communiqué.

Le président Deby Itno qui « n’a pas caché son mécontentement », a dénoncé « un manque de rigueur dans l’exécution des travaux », avant d’appeler les entreprises nationales « à faire preuve de professionnalisme et de sérieux dans l’exécution des travaux financés par les contribuables tchadiens».

Le numéro un tchadien a également interpelé les organes de contrôle, le gouvernement, le patronat ainsi que la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et de l’Artisanat (CCIAMA), leur rappelant que « le suivi, la qualité et la transparence doivent être la norme dans tous les projets publics».

Lors de cette quatrième visite inopinée sur le chantier concerné, le président Mahamat a averti que « les excuses » ne seront plus acceptées et « la médiocrité ne sera plus tolérée sur les ouvrages d’intérêt national ».

Il dit ne plus faire totalement confiance aux rapports officiels ; préférant descendre personnellement sur le terrain pour constater l’état réel d’avancement des travaux, palper le respect strict des engagements contractuels, et s’assurer que chaque franc investi dans les infrastructures serve l’intérêt collectif et non les intérêts personnels.

Le projet de centre commercial de la CNPS, lancé il y a plus de sept ans, se veut un pôle économique stratégique au cœur de la capitale N’Djamena, selon le communiqué. Conçu sur cinq niveaux, le centre abrite également des locaux réservés aux commerces, bureaux, restaurants, espaces culturels, loisirs, parkings et terrasses.