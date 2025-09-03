Après la signature en juillet dernier, d’un accord de principe entre la République démocratique du Congo (RDC) et la société américaine KoBold Metals pour un vaste projet d’exploration minière, et du dépôt, environ trois semaines après, des demandes de permis d’exploration, cet la société américaine a reçu, hier mardi 2 septembre à Kinshasa, sept certificats de recherche.

Le Cadastre minier (CAMI) congolais « a procédé à la remise officielle de sept certificats de recherche digitalisés à la société américaine KoBold Metals au cours d’une cérémonie » organisée en présence du ministre congolais des Mines, Louis Watum Kabamba, indique un communiqué de ce Département.

Le texte indique que « cet acte scelle un partenariat stratégique visant à favoriser l’arrivée des investissements américains dans le secteur minier congolais et illustre la volonté des deux pays de développer un partenariat économique privilégié, notamment dans le domaine minier».

Kobold Metals s’emploiera à investir non seulement dans les activités d’exploration, grâce à l’utilisation de technologies de pointe dont l’intelligence artificielle, mais aussi dans la numérisation des données géologiques nationales, en partenariat avec le Service Géologique National et le Cadastre Minier congolais.

Le Directeur général de Kobold Metals en RDC, Benjamin Katabuka, a souligné la volonté de son entreprise de contribuer directement au développement socio-économique de la RDC, avec un investissement de plusieurs dizaines de millions de dollars, dont une partie a déjà été versée au titre des frais liés à l’octroi des titres miniers.

Parmi les retombées socio-économiques de l’investissement de la société américaine, il est cité l’accroissement de la main-d’œuvre congolaise et la construction d’infrastructures destinées à améliorer le bien-être des populations locales.

Le Ministre Kabamba a, de son côté, réaffirmé la volonté du président Félix Tshisekedi de promouvoir une exploitation minière responsable, innovante, créatrice de richesses et fondée sur la bonne gouvernance, au service de la RDC et de son peuple.