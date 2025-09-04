Un Conseil des ministres, réuni en session ordinaire ce mercredi 3 septembre à Cotonou, a décidé de mettre en place un Programme national de lutte contre le mariage d’enfants, visant à réduire cette pratique d’entrer précocement dans le mariage, de 33% en 2019 à 15 % en 2029.

Les autorités estiment que le mariage précoce constitue une menace réelle pour l’avenir des jeunes filles et des adolescentes, avec des conséquences multiformes.

Elles ont regretté que les initiatives menées jusqu’ici pour mettre un terme à ce phénomène n’aient toujours pas donné des résultats escomptés. « En dépit de l’action de l’Etat, cette déviance persiste ici et là », déplore le communiqué du Conseil qui évoque l’urgence de renforcer les actions déjà en cours pour protéger davantage les enfants qui y sont exposées.

Le Programme national de lutte contre le mariage d’enfants ambitionne, selon le communiqué, de réduire le mariage d’enfants au Bénin, de 33% en 2019 à 15 % en 2029, soit une diminution de 18 points sur les 4 années à venir afin que les enfants notamment les filles, soient protégées contre le mariage et les grossesses précoces.

Il est précisé que le Programme s’évertuera à renforcer le dispositif de protection et de prise en charge en matière de lutte contre le mariage d’enfants ainsi que l’engagement des communautés, des familles et des enfants pour la lutte contre le phénomène.