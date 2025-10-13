La sélection marocaine de football des moins de 20 ans (U20) s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde U-20, qui se déroule actuellement au Chili, après avoir battu son homologue américaine (3-1) dans un match de quart de finale, disputé dimanche soir au stade El Teniente de Rancagua (87 km au sud de Santiago, la capitale).

L’équipe marocaine a ouvert le score grâce à son latéral gauche Fouad Zahouani à la 31e minute. Les États-Unis ont ensuite égalisé grâce à un penalty transformé par Cole Campbell dans le temps additionnel de la première mi-temps.

A la 66e minute, l’équipe nationale a repris l’avantage grâce à un but inscrit par Joshua Wynder contre son propre camp, avant d’alourdir le score par un troisième but marqué à la 87e minute, par Yassin Guessime, à la faveur d’une une contre-attaque éclaire.

Avec cette victoire, les lionceaux filent en demi-finales, poursuivant ainsi leur parcours passionnant et sans faute dans cette Coupe du monde de football U-20. Le Maroc aura ainsi attendu deux décennies pour revenir sur la scène internationale, en atteignant sur les pelouses chiliennes, les demi-finales de cette Coupe mondiale, tout en restant bien déterminés à ramener ce trophée dans leurs bagages à leur retour dans leur pays.

La sélection des Lionceaux de l’Atlas retrouvera dans le dernier carré le mercredi 15 octobre à partir de 21h, le onze français qui a battu ce dimanche 12 octobre, la Norvège par 2-1 en quart de finale.