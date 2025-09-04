Le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine (Commandeur des Croyants), a présidé jeudi soir, à la mosquée Hassan de Rabat, une veillée religieuse marquant la commémoration de l’Aïd Al-Mawlid Annabaoui Acharif.

Le Souverain était accompagné du Prince héritier Moulay El Hassan, du Prince Moulay Rachid et du Prince Moulay Ahmed au cours de cette cérémonie qui a débuté par la déclamation de versets du Saint Coran et de panégyriques en hommage au Prophète Sidna Mohammed (que la Prière et la Paix soient sur Lui).

Le Roi Mohammed VI a ordonné que cette célébration mette en lumière la vie et le message du Prophète, en soulignant leur actualité dans la construction d’un modèle de développement fondé sur des valeurs universelles.

À cette occasion, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a présenté au Souverain, le rapport annuel du Conseil supérieur et des Conseils locaux des Oulémas. Dans son allocution, le ministre a souligné la portée spirituelle et historique de cette commémoration, qui coïncide cette année avec le 15ᵉ siècle de la naissance du Prophète.

Le ministre Ahmed Toufiq a rappelé à ce titre, la tenue, en début d’année, d’une réunion inédite du Conseil supérieur des Oulémas avec des acteurs du développement pour explorer les liens entre progrès et enseignements du Coran, l’objectif étant d’inscrire la spiritualité au cœur des réflexions sur une « vie heureuse selon la Loi divine ».

La veillée a également été marquée par la remise des Prix Mohammed VI dans différents domaines religieux, scientifiques et artistiques. Le Roi a d’abord attribué le **Prix Mohammed VI de la pensée et des études islamiques** à Abbas Rhila, de Marrakech, en hommage à ses contributions scientifiques.

Le Souverain a ensuite remis le **Prix international Mohammed VI de mémorisation, de déclamation et d’exégèse du Saint Coran** au Syrien Hassan Bakkour, et le **Prix international de psalmodie** à Ayoub Alla, de Salé. D’autres distinctions ont récompensé les arts calligraphiques et décoratifs marocains, ainsi que le lettrisme arabe, avec des lauréats venus de Marrakech, Salé, Meknès et Fès.

Cette cérémonie a réuni de hautes personnalités politiques, militaires, diplomatiques et religieuses, ainsi que des membres du gouvernement et des présidents d’institutions constitutionnelles.

La commémoration de l’Aïd Al-Mawlid par le Roi Mohammed VI s’inscrit dans une tradition séculaire de la dynastie alaouite, qui a toujours veillé à célébrer la naissance du Prophète comme un moment de spiritualité, de rassemblement et de diffusion des valeurs de justice, de paix et de fraternité.