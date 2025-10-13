«Au moins 40 personnes, dont sept enfants, ont été tuées dans la soirée du dimanche 12 octobre dans un accident d’autocar dans la Province sud-africaine du Limpopo», a a annoncé tôt ce lundi 13 octobre la «Road Traffic Management Corporation » (RTMC) de ce pays d’Afrique australe.

L’autocar accidenté «aurait dévié de la route le long d’un col de montagne escarpé et aurait dévalé un talus», rapportent des sources officielles comme cause probables du drame.

Les victimes dénombrées sont des «ressortissants zimbabwéens et malawiens qui rentraient chez eux depuis la province du Cap-Oriental», a détaillé la RTMC.

Le Premier ministre de la province du Limpopo, Phophi Ramathuba a présenté les condoléances des Autorités sud-africaines aux familles endeuillées par cet énième grave accident de la route en Afrique du Sud.

«C’est une tragédie déchirante », a déploré Ramathuba qui a adressé au nom du gouvernement provincial du Limpopo, les «sincères condoléances aux familles touchées, y compris celles du Zimbabwe et du Malawi » et souhaité «un prompt et complet rétablissement à tous les survivants», précisant que les services psychosociaux de la province du Limpopo sont au chevet des blessés de ce grave accident de la route.