Le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussey, a annoncé, mardi 9 septembre dans un communiqué officiel, que la capitale togolaise, Lomé, accueillera, du 08 au 12 décembre prochain, le 9ème Congrès Panafricain qui était initialement prévu l’année passée.

Avec pour thème « Renouveau du panafricanisme et rôle de l’Afrique dans la réforme des institutions multilatérales : mobiliser les ressources et se réinventer pour agir », ce 9ème Congrès réunira l’ensemble de la communauté africaine (africains du continent et de la diaspora, et afrodescendants).

L’évènement sera une occasion pour les participants de « réaffirmer la valeur du panafricanisme, et la nécessité pour l’Afrique, sa diaspora et ses descendants, de parler d’une seule et même voix », indique le communiqué.

Récemment, lors du deuxième sommet Afrique-Caraïbes tenu à Addis Abeba (Ethiopie), le chef de la diplomatie togolaise, évoquant ce rendez-vous, a affirmé que « le Congrès de Lomé sera le lieu de la réaffirmation de la valeur du panafricanisme pour assurer une continuité historique au mouvement, de la réaffirmation de l’unité et de la solidarité entre l’Afrique, sa diaspora et les personnes d’ascendance africaine. »

Il sera également, toujours selon ses propos, le lieu « de la mobilisation des États et des peuples africains autour de la cause de la réforme des institutions multilatérales, de la proposition de pistes d’actions concrètes en faveur de la réforme de la gouvernance mondiale, de la réparation et de la restitution du patrimoine culturel africain, de l’affirmation de l’identité culturelle et de la créativité africaines, et de l’exploration des perspectives actuelles et futures du panafricanisme. »

Les congrès panafricains sont une série de rencontres organisées depuis 1919 afin de traiter des problèmes auxquels l’Afrique (et plus récemment sa diaspora) est confrontée ; le dernier congrès en date s’est tenu il y a huit ans, à Accra (Ghana), rappelle le communiqué.