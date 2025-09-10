Les économies à faible et moyen revenu ont reçu 85,1 milliards de dollars de financement climatique des banques multilatérales de développement (BMD) en 2024, soit une augmentation de 14 % sur un an, indique un Rapport des BMD sur le financement de l’action climatique 2024, publié ce mardi 09 septembre par la Banque européenne d’investissement (BEI).

Dans les détails, ce rapport, préparé en collaboration avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), révèle que le financement climatique dans ces pays a plus que doublé au cours des cinq dernières années.

Une somme de 58,8 milliards de dollars (69 %) a été consacrée à l’atténuation du changement climatique, tandis que 26,3 milliards de dollars (31 %) ont été consacrés à l’adaptation. Aussi, les financements privés mobilisés pour les investissements climatiques se sont-ils élevés à 33 milliards de dollars.

Au niveau mondial, les BMD ont atteint un montant record de 137 milliards de dollars de financement climatique en 2024, soit une hausse de 10 % en 2024 par rapport à l’année précédente, soulignant l’ampleur croissante des investissements internationaux en faveur du climat.

Il est mentionné que ce rapport compile les données de plusieurs institutions dont la Banque africaine de développement (BAD), la Banque asiatique de développement, la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures, la Banque de développement du Conseil de l’Europe, la Banque interaméricaine de développement, la Banque islamique de développement, la Nouvelle banque de développement et la Banque mondiale.

L’augmentation du financement climatique sera un thème central de la COP 30, qui se tiendra en novembre prochain à Belém, au Brésil. Lors de la COP 29, en novembre 2024 à Bakou, en Azerbaïdjan, les pays participants avaient convenu d’augmenter le soutien aux pays en développement pour atteindre au moins 1 300 milliards de dollars par an provenant de sources publiques et privées d’ici à 2035.

Ces informations sont relayées dans un communiqué publié sur le site de la BAD à propos de ce rapport. Cette institution panafricaine assure atteindre constamment son objectif annuel en matière de financement climatique, sachant que plus de la moitié de son financement climatique sert à aider les pays africains.