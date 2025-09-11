Alors que l’Université des Comores (UDC) est paralysée par une grève entamée depuis le mois de juin par le Syndicat national des enseignants de l’Université des Comores (Sneuc), le gouvernement a fait part, ce mercredi 10 septembre lors d’un Conseil des ministres, d’un dialogue constructif qu’il aurait engagé avec les responsables de l’UDC en vue de relancer les activités académiques.

« Ces discussions ont permis de préparer la reprise des travaux, notamment pour assurer le bon déroulement de la rentrée universitaire », indique le communiqué du Conseil, ajoutant que, « sous réserve de l’évolution favorable des derniers ajustements, les étudiants devraient reprendre le chemin de l’Université dès ce lundi, marquant ainsi un retour progressif à la normale pour la communauté universitaire. »

Un décret publié le 29 août dernier par le ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur fixe la rentrée des enseignants de l’UDC au 1er septembre et celle des étudiants au 29 septembre. Les syndicalistes ont dénoncé cet arrêté qui « ne respecte pas les normes juridiques et administratives », soulignant la difficulté d’entamer la prochaine rentrée pendant que l’année précédente n’est pas close.

Le Sneuc met en avant plusieurs revendications qui dépassent la seule question salariale sur laquelle les autorités sembleraient s’attarder.