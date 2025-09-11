Le ministre sénégalais de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a reçu, mercredi 10 septembre, au nom de son pays, le prix international « Leadership in Digital Transformation & Cybersecurity », au terme d’une présentation de haut niveau du New Deal Technologique faite à l’occasion des CYBER AI Awards 2025 à Dubaï, aux Emirats arabes unis (EAU).

Dans un communiqué publié sur son compte Facebook, le département en charge de la communication a présenté cette distinction, décernée en présence de représentants d’institutions de référence, dont Interpol, l’instance chargée de la cybersécurité aux EAU et les services de défense civile de Dubaï, comme « une reconnaissance mondiale du leadership visionnaire du Sénégal et de la pertinence de sa stratégie numérique. »

Le New Deal Technologique est la stratégie numérique du Sénégal portée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et mise en œuvre par le ministère de la Communication. Lancé en février 2025, il vise à transformer la société, l’administration et l’économie sénégalaise.

« Le Sénégal réaffirme ainsi son ambition de devenir un hub numérique africain de référence, capable de porter des solutions inclusives, innovantes et souveraines au service de ses citoyens et de l’économie mondiale, en parfaite cohérence avec la vision » du chef de l’Etat, « de bâtir une économie numérique inclusive, souveraine et sécurisée », poursuit le communiqué.

L’équipe du New Deal Technologique a félicité le ministre Sall pour le prix reçu, « une fierté immense » pour le pays, et pour son engagement et sa vision qui placent le Sénégal « au premier plan de la transformation digitale et de la cybersécurité dans le monde. »

Les Cyber Al Awards 2025 récompensent les bonnes pratiques en matière d’innovation et d’excellence technologique. L’événement a eu lieu pendant la visite du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, aux Emirats arabes unis, accompagné d’une forte délégation d’importantes figures sénégalaises dont le ministre de la Communication.