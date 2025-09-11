L’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, a mis en route une série de rencontres politiques, après la publication, par le Conseil constitutionnel, de la liste définitive des candidatures à l’élection présidentielle d’octobre 2025, laquelle accuse l’absence de plusieurs opposants dont Gbagbo (PPA-CI), Tidjane Thiam (PDCI-RDA) et Affi N’Guessan (FPI).

Ce mercredi 10 septembre, le président du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) a reçu successivement, à son cabinet à Abidjan, les délégations du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), du Front populaire ivoirien (FPI) et de Générations et peuples solidaires (GPS, parti fondé par l’ancien Premier ministre Guillaume Soro, actuellement en exil).

Gbagbo, accompagné de ses proches collaborateurs, a échangé avec ses hôtes sur la situation politique nationale, dont la décision du Conseil constitutionnel. Pour rappel, seuls cinq candidats, sur 60, ont été retenus par ce Conseil, notamment le président sortant Alassane Ouattara, l’ex-première dame Simone Ehivet Gbagbo, les anciens ministres Henriette Lagou et Jean-Louis Billon, ainsi que Ahoua Don Mello, un indépendant.

D’après le PPA-CI, les délégations reçues par Gbagbo ont salué la démarche de l’ancien dirigeant ; soulignant aussi que ces rencontres devraient se poursuivre dans les prochains jours avec les différentes forces politiques engagées dans le processus électoral.