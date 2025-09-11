Le ministre malien de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle a annoncé, mercredi 10 septembre, que le secteur public a permis la création de 25 939 emplois au 1er semestre 2025, contre 14 962 pour le secteur privé, citant les données de l’Observatoire national de l’Emploi et de la Formation.

L’annonce a été faite lors d’un Conseil des ministres, selon le communiqué publié à l’issue de la réunion, signé par le Secrétaire Général du Gouvernement, Birama Coulibaly.

Courant 2024, le secteur public a créé 32 019 emplois, contre 32 292 emplois pour le secteur privé, d’après toujours l’Observatoire qui réalise un suivi trimestriel des créations d’emplois effectuées par ces deux secteurs, conformément à sa mission de collecte, de traitement, d’analyse et de diffusion des données statistiques sur le marché du travail.

Globalement, les pertes d’emplois enregistrées s’élèvent à 3 619 pour l’année 2024 et à 2 037 pour le 1er semestre 2025.