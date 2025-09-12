Le ministre délégué à la présidence du Cameroun en charge de la Défense, Beti Assomo Joseph, a annoncé, jeudi, le déploiement d’un 12e bataillon camerounais à la Mission onusienne en République centrafricaine (MINUSCA).

Ce bataillon, commandé par le lieutenant-colonel Noumedem Donfack Francis, est composé de 1070 soldats de la paix, dont 750 hommes d’infanterie, 320 gendarmes formant l’Unité de police constituée (EPU) 1 et 2.

Lors d’une cérémonie de remise symbolique du drapeau au commandant du bataillon, présidée par le ministre à Motcheboum (Est du Cameroun), Donfack a exprimé « son optimisme quant au moral de ses troupes » et « l’assurance qu’ils reviendraient avec des rapports positifs en respectant strictement les normes de la mission. »

Le ministre Assomo a rappelé au 12ème contingent « de garder le drapeau du Cameroun flottant haut par leur assiduité, leur intégrité et leur professionnalisme tout comme leurs prédécesseurs qu’ils vont remplacer sur le terrain. »

Il les a également exhortés à « rejeter toutes les formes de déshonneur, de favoritisme, d’exploitation sexuelle, d’abus et tout comportement déviant. »

Le maintien d’une politique de tolérance zéro dans le pays hôte tout au long de la mission ; l’unité et le dévouement aux tâches pour renforcer la réputation internationale déjà positive du Cameroun ; et la nécessité cruciale d’une utilisation responsable du matériel de mission, sont autant d’autres points soulignés par le patron de la Défense.

Le 12e contingent a subi trois mois d’entraînement intellectuel et physique pour répondre aux obligations de sa mission au sein de la MINUSCA.