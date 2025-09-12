Le ministre sénégalais des Finances et du Budget, Cheikh Diba, et le Directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, ont signé, jeudi à Dubaï, aux Emirats arabes unis, un avenant avec la société portuaire émiratie (DP World).

Un bref communiqué de la Primature sénégalaise explique que cet additif vise à renforcer le partenariat existant entre DP World et le Port autonome de Dakar, ainsi que le port de Ndayane.

La cérémonie de signature a eu lieu au cours d’une visite effectuée par le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, dans les installations de DP World.

Le Chef du gouvernement sénégalais, qui séjourne dans la capitale émiratie dans le cadre d’une visite officielle, accompagné d’une forte délégation, a multiplié des rencontres avec des structures stratégiques dans le but de renforcer la coopération entre le Sénégal et les Emirats Arabes Unis.

Arrivé le 7 septembre à Abu Dhabi, Sonko achève sa visite ce vendredi 12 septembre. Ce déplacement intervient près d’un an après la visite du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, dans le même pays, du 4 au 6 décembre 2024.