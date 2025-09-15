Le vice-président de la Société financière internationale (IFC) pour l’Afrique, Ethiopis Tafara, effectue une visite de travail, du 15 au 16 septembre en Afrique du Sud, axée sur l’engagement avec le gouvernement et l’établissement de nouveaux partenariats avec le secteur privé pour soutenir les priorités nationales de ce pays d’Afrique australe, notamment la croissance inclusive, la création d’emplois et la réduction de la pauvreté, informe un communiqué de l’institution.

D’après la même source, Tafara, accompagné de membres de l’équipe de direction d’IFC pour l’Afrique, participera également au Forum mondial sur le financement des PME en marge des réunions du G20, du 15 au 17 septembre 2025 à Johannesburg.

Au menu du déplacement de ce responsable, il est prévu, entre autres, des rencontres avec de hauts responsables gouvernementaux et des représentants du secteur privé en Afrique du Sud.

Il s’agira de discuter de la manière dont l’IFC peut stimuler le développement du secteur privé tout en soutenant les objectifs nationaux liés à la création d’emplois, à l’atténuation du changement climatique, au développement d’infrastructures durables et à l’inclusion économique au sens large.

Par ailleurs, le communiqué souligne que le portefeuille d’investissements d’IFC en Afrique du Sud est le plus important en Afrique, avec plus de 8,8 milliards de dollars d’engagements au cours des cinq dernières années, dont 3,85 millions de dollars provenant de son propre compte.

Le document cite, parmi les transactions notables de l’institution, une obligation durable inaugurale avec l’Industrial Development Corporation, des obligations vertes avec Redefine Properties, Nedbank et Standard Bank, la production locale de vaccins avec BioVac et Aspen Healthcare, et le renforcement des infrastructures avec des municipalités telles que la ville de Johannesburg et la ville du Cap.

L’IFC met également en exergue le fait que son portefeuille de conseils s’est élargi, en mettant de plus en plus l’accent sur les priorités nationales telles que l’emploi, le climat, les infrastructures durables et l’inclusion.

Tafara a été nommé au poste de vice-président pour l’Afrique en mai dernier. A ce titre, il dirige les activités d’investissement et de conseil d’IFC à l’appui de la création d’emplois et du développement du secteur privé en Afrique, où IFC s’emploie activement à stimuler la croissance dans différents secteurs essentiels (infrastructures, agroalimentaire, finance, télécommunications…).