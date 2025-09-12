Le Président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno, qui a pris part à la 16ᵉ session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), tenu le 10 septembre en Centrafrique, a visité, à l’issue de cet événement, l’avenue Maréchal du Tchad, IDRISS DEBY ITNO, situé au cœur du quartier PK5 de Bangui où réside une forte communauté tchadienne.

« Des centaines, voire des milliers de Tchadiens, rejoints par de nombreux Centrafricains reconnaissants, se sont massés le long de l’avenue pour acclamer celui qui incarne la continuité de l’œuvre de son prédécesseur », indique un communiqué publié jeudi par la présidence tchadienne.

La même source affirme cette grande artère, inaugurée en novembre 2022 et portant le nom de l’ancien Chef de l’État tchadien qui est « figure emblématique de la lutte contre le terrorisme et artisan de la stabilité régionale », incarne à la fois « la mémoire d’un combat et l’amitié profonde entre le Tchad et la République centrafricaine. »

Le président Mahamat, qui a foulé pour la première fois le sol centrafricain, depuis son arrivée au pouvoir, a indiqué, sur son compte Facebook, que « cette avenue, symbole éloquent de la profondeur des liens d’amitié et de fraternité entre le Tchad et la République centrafricaine, constitue un hommage vibrant que le peuple centrafricain a bien voulu rendre à la mémoire du défunt Maréchal, tout en honorant la République du Tchad. »

Il a évoqué une « marque d’estime » qui « illustre la solidité de relations déjà enracinées dans une histoire commune, façonnées par une géographie partagée, consolidées par des liens de sang et enrichies par une coopération mutuellement bénéfique fondée sur le respect réciproque. »

Le chef d’Etat a enfin exprimé sa « profonde gratitude » au peuple et au président centrafricains « pour avoir immortalisé la mémoire du Maréchal IDRISS DEBY ITNO à travers ce geste de haute signification. »