Le Président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, a reçu en audience, ce dimanche 14 septembre, le président et fondateur du groupe chinois Sungrow, Cao Renxian, en présence, entre autres, du ministre de l’Électricité et des Énergies renouvelables, l’ingénieur Mahmoud Esmat.

A cette occasion, les deux parties ont discuté « de la coopération existante concernant la création d’une usine de 10 gigawatts par an pour la production de batteries de stockage d’énergie en Égypte », informe un communiqué de la présidence égyptienne.

Renxian, qui a d’abord présenté, aux autorités égyptiennes les efforts accomplis par son entreprise dans la production de composants de centrales électriques et la fabrication de batteries de stockage, a exprimé la volonté du groupe Sungrow de coopérer avec l’Égypte pour implanter cette industrie, en s’appuyant sur les infrastructures égyptiennes et sur certains composants d’énergies nouvelles et renouvelables.

L’établissement d’une usine de batteries de stockage d’énergie en Égypte avait déjà fait l’objet d’échanges, en juin dernier, entre le groupe chinois, un acteur majeur des énergies renouvelables sur le territoire égyptien, engagé dans des projets solaires et des systèmes de stockage d’énergie (BESS), et Le Caire qui a pour vision de placer l’Égypte sur la liste des pays producteurs et exportateurs d’énergie verte.