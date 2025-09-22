A quelques heures de l’ouverture du «Débat général» à la 80è Assemblée Générale de l’ONU ce mardi 23 septembre à New-York, le Département d’Etat américain a livré des détails sur les priorités majeures des Etats-Unis, aussi bien à l’égard de l’Afrique que du reste du monde.

Par la voix de son porte-parole adjoint principal, Thomas «Tommy» Pigott, la diplomatie américaine a informé que le Secrétaire d’État, Marco Rubio se «rendra aux Nations Unies à New York du 22 au 25 septembre afin de promouvoir les priorités des États-Unis à la 80e séance de la ‘Semaine de haut niveau’ de l’Assemblée générale de l’ONU».

Le Secrétaire d’État, Rubio se joindra au «Président Donald J. Trump aux Nations Unies pour défendre les valeurs américaines, notamment la paix, la souveraineté et la liberté», a souligné la diplomatie de la première puissance de la planète.

Lors de cette grand-messe diplomatique mondiale, Marco Rubio «rencontrera des homologues de premier plan afin de s’entretenir des intérêts communs en matière de sécurité, du rétablissement de la paix dans les conflits et de la coopération mutuelle», a détaille le Département d’Etat.

En outre, le Chef de la diplomatie américaine profitera de la ‘Semaine de haut niveau’ pour parler de la «nécessité que l’ONU revienne à ses fondamentaux, réorientant ainsi l’organisation vers sa fonction originale d’outil efficace de promotion de la paix plutôt que de bureaucratie hypertrophiée qui met en péril la souveraineté nationale et promeut des idéologies destructrices, telles que la DEI (Diversité, Equité et Inclusion)», a en outre relevé le Secrétaire d’Etat américain.

Les USA mènent en ce moment une médiation dans le conflit à l’Est du territoire de la République Démocratique du Congolais (RDC) frontalier avec le Rwanda et au Soudan pour activer la fin de conflits dans ces deux Etats.