L’Assemblée nationale du Togo approuvé à la majorité, ce lundi 22 décembre, le projet de loi de finances rectificative de l’exercice 2025, selon un communiqué de cette institution.

Ce projet de loi de finances rectificative prévoit 2.436 milliards de FCFA en charges et en ressources, contre 2.396,6 milliards de FCFA dans le précédent budget initial de l’Etat, soit une augmentation de 39,4 milliards de FCFA.

Le communiqué indique que cette loi de finances rectificative répond à trois priorités, à savoir la réduction des crédits non consommés ; la prise en compte de nouveaux besoins urgents, notamment sécuritaires et le respect des exigences de la loi organique relative aux lois de finances.

Lors du Conseil des ministres du 17 décembre dernier, dédié à l’examen du projet de loi de finances rectificative 2025, le gouvernement, avait annoncé que le budget rectifié permettra de réaffecter certaines ressources, de renforcer le financement des priorités nationales et d’intégrer de nouvelles charges apparues depuis l’adoption de la loi de finances initiale, tout en veillant au respect des grands équilibres budgétaires.