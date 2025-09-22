Le Conseiller en chef du Président Trump pour les questions africaines, Massad Boulos a effectué en fin de semaine écoulée, sa première visite officielle en Ethiopie, où il a eu des entretiens avec les plus hautes autorités du pays, ainsi qu’avec la Commission de l’Union Africaine (UA) basée à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne.

Selon un compte-rendu du séjour de Massad Boulos diffusé à travers les canaux diplomatiques américains ces dernières heures, le diplomate américain a évoqué essentiellement les questions bilatérales des USA avec l’Ethiopie, avec un accent particulier mis sur «le rôle joué par cet Etat» dans la préservation de la paix en Afrique orientale. Pour ce faire, le Conseiller présidentiel a conversé avec le Président éthiopien, Tayé Atske Selassie et le Premier ministre, Abiy Ahmed.

Durant ses entretiens avec les dirigeants de la Commission de l’UA, Massad Boulos a réitéré les deux priorités de la lecture que fait Donald J. Trump de la coopération des USA avec l’Afrique durant son 2è et dernier mandat à savoir : la «promotion de la paix, du commerce et des investissements productifs au détriment de l’aide directe».

Durant son séjour en Ethiopie, Massad Boulos a en outre évoqué les prochains investissements projetés par son pays en Ethiopie qui ambitionne de se doter d’un nouvel aéroport de classe mondiale via sa compagnie aérienne florissante, «Ethiopian Airlines».

Il a par ailleurs mis en avant l’apport de la «diplomatie commerciale des USA en Afrique et en Ethiopie à travers la multinationale Boeing, et s’est entretenu à cet effet avec Anbessie Yitbarek, vice-président pour l’Afrique de Boeing».