Le président malien, Assimi Goïta, a prononcé, dimanche, un discours à l’occasion de la célébration ce lundi 22 septembre, du 65e anniversaire de l’indépendance du pays, placé, sous le signe de la défense de la souveraineté sur tout le territoire national.

Le chef de l’Etat a mis en exergue la place qu’occupe l’armée dans ce cadre. « En déclarant les Forces Armées et de Sécurité au cœur de l’action gouvernementale, notre ambition commune est de disposer d’une armée autonome, capable d’assurer la défense souveraine du territoire national, de protéger les intérêts fondamentaux du Mali, de contribuer à la sécurité et à la stabilité régionales et internationales », a-t-il déclaré.

Il a aussi qualifié de «lâches», les récentes attaques des groupes armés terroristes contre des «civils innocents» au Mali, lesquelles traduisent, selon lui, «leur désarroi face à l’intensification de la pression des Forces Armées et de Sécurité sur le terrain».

Goïta a appelé ses compatriotes à l’union et à la solidarité « face à l’illusion des imposteurs et de leurs sponsors étatiques. « C’est unis dans l’action que nous réalisons notre souveraineté », a-t-il soutenu.

Tout en soulignant la mise en place de certaines opérations (DOUGOUKOLOKO et AN SIGUIGNOGON) qui auraient déjà donné de bons résultats, dont le renforcement de la restauration de l’autorité de l’Etat dans certains coins du pays, le président Assimi Goïta a assuré que l’Etat continue d’agir au profit de l’armée.

Les autorités s’évertuent, d’après lui, d’accentuer l’acquisition d’équipements, de réaliser des infrastructures indispensables, de consolider des effectifs à travers des recrutements cycliques et la formation continue du personnel.

« L’adaptation et la mise à jour de notre doctrine militaire nous permettent à la fois de faire face aux menaces émergentes et constituent également un gage d’interopérabilité avec les armées de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel», a souligné le dirigeant malien affirmant que «dans le même temps, la diversification de nos partenariats constitue une initiative salutaire».