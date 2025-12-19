Le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Verchinine a déclaré que son pays attache une importance particulière au renforcement de la coopération avec la Confédération des Etats du Sahel (AES), qui regroupe ses « partenaires amicaux » que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Ces propos relayés ce jeudi 18 décembre, par l’ambassade de la Russie au Mali et au Niger, ont été tenus la veille, lors d’une interview accordée par Verchinine à l’agence de presse russe TASS, à l’occasion de la Deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie–Afrique qui se tient du 19 au 20 décembre au Caire, la capitale de l’Egypte.

Ce responsable qui a salué le « potentiel considérable dans de nouveaux formats régionaux visant à assurer un développement souverain des pays africains », a déploré que les pays occidentaux mènent une campagne massive de déstabilisation de la situation dans les États de l’AES, qui se trouvent à l’avant-garde de la lutte contre le terrorisme en Afrique.

Il a laissé entendre que la Russie considère comme une priorité le renforcement des capacités antiterroristes de la Confédération AES, ainsi que l’appui au développement socio-économique de ses trois États membres.

De même qu’il a informé qu’en complément des efforts déployés sur le plan bilatéral, un nouveau format Russie-AES a été lancé cette année, soulignant qu’une première réunion des ministres des Affaires étrangères, tenue en avril passée, a constitué le début de l’action extérieure de l’Alliance des Etats du Sahel. Depuis lors, des négociations sont également initiées entre d’autres départements ministériels des deux parties.

La Conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie–Afrique se tient pour la première fois sur le continent africain. Sa deuxième édition réunie les Chefs et Hauts représentants des Ministères des Affaires étrangères de la Russie et des États africains en vue d’évaluer l’état des relations russo-africaines et de définir les perspectives de développement.

Selon la diplomatie russe, Moscou se félicite de constater que « l’Afrique traverse son second réveil ». Convaincue que les peuples africains « luttent aujourd’hui pour la souveraineté dans toutes les dimensions de leur existence », la Russie, qui brandit « l’avènement d’une nouvelle époque de l’épanouissement de l’amitié russo-africaine », promet de soutenir « pleinement cette lutte ».