La Présidence Tchadienne a exprimé lundi 22 décembre dans un communiqué, son indignation face à la multiplication «d’informations fallacieuses» circulant sur les réseaux sociaux et visant les institutions de l’Etat tchadien ainsi que des responsables civils et militaires des Forces de Défense et de Sécurité (FDS).

Selon l’exécutif tchadien, des enquêtes ont montré l’implication d’acteurs étrangers utilisant les «Fake news» pour déstabiliser l’unité nationale et l’ordre constitutionnel.

Le Président Mahamat Idriss Deby Itno, Chef suprême des armées, a réitéré sa pleine confiance et son soutien aux FDS, saluant leur professionnalisme, leur enjoignant de poursuivre l’exécution diligente et permanente des missions qui leur sont assignées.

Alors que les citoyens sont invités à vérifier les informations et à ne relayer que celles émanant des canaux officiels, le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre, Allamaye Halina, de prendre des mesures nécessaires pour identifier, poursuivre et sanctionner les responsables de ces campagnes de fake news.