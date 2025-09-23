Le Paraguay reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara et envisage l’ouverture d’un consulat dans l’une des provinces du Sud du Royaume Dakhla ou Laâyoune, a annoncé lundi 22 septembre devant la presse à New York, le ministre paraguayen des Affaires étrangères, Rubén Darío Ramírez Lezcano, à l’issue d’un entretien avec son homologue marocain, Nasser Bourita, en marge de l’Assemblée Générale de l’ONU.

Asunción a «réaffirmé sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et son soutien à l’initiative marocaine de 2007 visant à négocier un statut d’autonomie pour la région».

«Nous soutenons la souveraineté du Maroc sur son Sahara, et nous envisageons l’ouverture prochaine d’un consulat du Paraguay dans cette région », a déclaré Ramírez Lezcano cité dans un communiqué publié sur le site officiel du ministère marocain des Affaires étrangères.

«Cette décision s’inscrit dans le respect des principes du droit international et des dispositions de la Charte des Nations Unies, tout en appuyant les efforts du Secrétaire général des Nations Unies pour résoudre ce différend de longue date», ajoute le communiqué.

Le ministre paraguayen a annoncé à la même occasion, la visite prochaine dans le Royaume, du Président du Paraguay, Santiago Peña Palacios, précisant que lui-même comptait se rendre au Maroc avant la fin de cette année 2025.

Les Chefs de la diplomatie des deux pays ont également discuté d’autres questions d’intérêt commun d’ordre politique et économique.