La Mission de paix des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA) s’est dite, lundi dans un communiqué «profondément attristée par la perte de cinq de ses Casques bleus», informant qu’une cérémonie officielle sera organisée prochainement pour honorer la mémoire de ces hommes morts au service de la paix.

La MINUSCA explique que ces policiers étaient victimes d’un tragique accident de la route survenu le 16 septembre dernier, à 35 km au nord-est de Damara, dans la préfecture d’Ombella-M’Poko, l’une des 20 préfectures de la République centrafricaine (RCA).

Un véhicule blindé d’une unité de police constituée d’éléments de la République du Congo, à bord duquel se trouvaient sept soldats de la paix, serait tombé dans la rivière Ombella-Mpoko alors qu’il s’apprêtait à franchir un pont.

Le véhicule faisait partie d’un convoi venu chercher du matériel à Bangui, la capitale centrafricaine et qui regagnait Bambari, poursuit le communiqué, ajoutant que deux policiers ont réussi à s’extraire rapidement du blindé ; quatre corps ont été retrouvés après plusieurs jours de recherches intensives, tandis qu’un cinquième policier est toujours porté disparu.

Les recherches ont été menées conjointement par l’ensemble des composantes (Force, Police et personnels civils) de la MINUSCA, avec le soutien indéfectible des autorités et de la communauté locale des piroguiers et pêcheurs.

La Cheffe de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza a évoqué « un moment particulièrement douloureux pour la Mission», avant d’adresser ses «plus sincères condoléances» aux familles des victimes, au gouvernement et au peuple de la République du Congo.

Le Secrétaire général de l’ONU a exprimé, samedi 20 septembre dans un communiqué, sa solidarité avec la MINUSCA en cette période difficile, et rendu hommage au dévouement des soldats de la paix des Nations Unies qui continuent de servir dans les environnements les plus difficiles.