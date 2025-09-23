Le Maroc et l’Inde ont franchi un nouveau cap dans leur coopération militaire avec l’inauguration, mardi 23 septembre à Berrechid, de l’usine «TATA Advanced Systems Maroc » (TASM), la première du genre en Afrique, du géant indien de l’armement « Tata Advanced Systems Limited » (TASL). La cérémonie inaugurale a été coprésidée par le ministre marocain délégué à la Défense nationale, Abdelatif Loudyi et le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh.

Implantée dans la zone industrielle de Berrechid située à une trentaine de kilomètres au Sud de Casablanca, l’usine produira des véhicules blindés à roues WhAP 8×8 destinés aux Forces armées royales et aux marchés africains. La production démarrera avec 35 % de composants locaux, objectif porté à 50 % à moyen terme. Le site générera environ 90 emplois directs et 250 emplois indirects.

Fruit d’un accord signé en septembre 2024 entre l’Administration marocaine de la défense nationale et Tata Advanced Systems Limited (TASL), le projet bénéficie du soutien de plusieurs ministères, ainsi que d’incitations fiscales et douanières. Pour Rabat, il s’agit d’une étape majeure dans la stratégie d’édification d’une industrie nationale de défense et de réduction de la dépendance aux importations.

«Cette installation illustre notre philosophie ‘Make in India, Make with Friends, Make for the World’. L’autosuffisance ne signifie pas l’isolement », a déclaré Rajnath Singh, saluant l’ouverture de cette première usine de défense hors du territoire national de l’Inde.

La visite du ministre indien a également été marquée par des entretiens bilatéraux hier lundi à Rabat, sur des questions d’intérêt commun et la signature entre les Départements de la défense des deux pays, d’un protocole d’accord en matière de défense, couvrant la formation, la cyber-sécurité, les exercices conjoints et les échanges d’expertise. Un mécanisme conjoint de suivi et de coordination a été également mis en place pour donner corps à ces engagements.

Ce rapprochement est l’aboutissement de plusieurs années de coopération croissante entre Rabat et New Delhi, marquées entre autres, par des échanges de visites des officiers supérieurs des deux armées et la participation des Forces Armées Royales (FAR) aux grands salons de défense indiens notamment la «DefExpo, Aero India».

Pour rappel, le Royaume abrite déjà une unité de la société indienne «MKU Limited», un acteur mondial spécialisé dans les équipements de défense et de sécurité intérieure, offrant des solutions de protection balistique et d’optronique pour les soldats et les plateformes militaires.

A travers l’inauguration de l’usine de TASM, le Maroc aura fait un nouveau pas sur la voie d’atteindre son autonomie stratégique en matière de Défense, tandis que l’Inde vient de consolider son rôle de partenaire de choix en Afrique grâce à sa coopération croissante avec le Royaume chérifien.