Dans ses projections, la banque centrale du Maroc «Bank Al-Maghrib» (BAM) table sur une accélération de la croissance économique de 3,8% en 2024 à 4,6% cette année, et sur une consolidation à 4,4% en 2026, indique un communiqué publié à l’issue de la troisième réunion trimestrielle du Conseil d’Administration de BAM, pour l’exercice 2025.

Lors de cette session, le Conseil a analysé l’évolution de la conjoncture économique nationale et internationale, ainsi que les projections macroéconomiques à moyen terme de Bank Al-Maghrib.

Selon le Conseil, les dernières données des comptes nationaux relatives au premier trimestre de 2025 font ressortir une poursuite de l’évolution favorable de l’activité observée en 2024, avec une amélioration notable dans les secteurs non agricoles.

Cette dynamique, qui devrait se consolider à moyen terme à la faveur des nombreux chantiers d’envergure lancés et programmés, s’est reflétée sur le marché du travail qui enregistre une forte reprise des créations d’emplois à partir du troisième trimestre 2024, se félicite le communiqué qui note, toutefois, que les données récentes, relatives au deuxième trimestre 2025, révèlent un net affaiblissement de ces créations, notamment dans les services.

L’inflation continue d’évoluer à des niveaux modérés, avec un taux moyen de 1,1% sur les huit premiers mois de 2025. Selon les projections de Bank Al-Maghrib, elle devrait ressortir à 1% cette année, quasi-stable par rapport à 2024, avant de s’accélérer à 1,9% en 2026.

Le Conseil considère que les incertitudes pesant sur les perspectives économiques demeurent à un niveau élevé ; citant, sur le plan externe, l’évolution de la politique commerciale des Etats-Unis, la persistance des tensions géoéconomiques et des conflits au Moyen-Orient et en Ukraine ; et au niveau interne, le stress hydrique et les conditions climatiques qui prévaudront lors de la prochaine campagne agricole.

Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, Bank Al-Maghrib a décidé de maintenir le taux directeur inchangé à 2,25%, tout en poursuivant le renforcement des mesures visant l’assouplissement des conditions de financement des entreprises notamment les TPE, informe le communiqué.