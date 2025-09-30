La capitale du Burkina Faso, Ouagadougou abrite depuis le 29 septembre un «Forum de haut niveau sur la lutte contre la sécheresse en Afrique de l’Ouest», intitulé « Defying Drought ».

Cette rencontre sous-régionale s’achève ce 30 septembre, avec comme ambition phare d’actualiser les solutions holistiques contre le phénomène contemporain de la sécheresse, en renforçant notamment la résilience des pays africains face aux impacts de la sécheresse et du changement climatique.

Organisé par la Banque Mondiale et le Gouvernement burkinabè, ce Forum, dont la cérémonie d’ouverture a été présidée la veille, par le ministre burkinabè de l’Economie et des Finances, Aboubacar Nacanabo, réunit «plus de 300 experts venus d’Afrique de l’Ouest et de pays partenaires», ont précisé les organisateurs.

Elle a connu la signature d’un protocole d’accord entre la Banque Mondiale et le gouvernement burkinabè portant création du Centre régional africain de l’eau (CREA).

Le Burkina Faso abrite le siège de plusieurs ONG à vocation internationale et œuvrant sur les thématiques du changement climatique, de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement.