Le porte-parole intérimaire de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en république centrafricaine (MINUSCA), Danny Clovis Siaka, a rassuré, ce mercredi à Bangui, que la Mission continue d’apporter son soutien aux préparatifs des élections générales qui se tiendront le 28 décembre prochain en République centrafricaine.

Il s’agit d’un scrutin commun pour le premier tour de la présidentielle et des législatives, couplées aux élections régionales et municipales, selon une annonce faite début août dernier, par l’Autorité nationale des élections (ANE) centrafricaine.

Dans son communiqué, la Mission onusienne dit soutenir, depuis le 29 septembre, l’acheminement des listes électorales et des fiches de candidature au départ de Bangui vers les préfectures.

Par ailleurs, la MINUSCA a salué l’initiative de Bangui relative au financement additionnel des élections à hauteur de 7,8 millions de dollars américains, lequel financement témoigne, selon la Mission, de la détermination du gouvernement à organiser les élections dans les délais préétablis.

Danny Clovis Siaka a saisi cette occasion, pour réitérer l’engagement de la MINUSCA à apporter son soutien multidimensionnel aux élections tel que mandaté par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Cependant, sur le terrain, pouvoir et opposition n’arrivent toujours pas à accorder leurs violons quant à la tenue de ce quadruple scrutin. Si le président Faustin-Archange Touadera a signé, le 29 septembre dernier, le décret de convocation des électeurs, et devrait déposer ce jeudi 2 octobre son dossier de candidature pour un nouveau mandat, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution (BRDC-opposition), qui exigeait un dialogue politique en amont, a annoncé son retrait officiel du processus électoral.

Bien plus, cette plateforme de l’opposition, a mis en garde la MINUSCA contre «un quelconque soutien logistique, matériel ou financier, sous le prétexte que cela ferait partie de son mandat».