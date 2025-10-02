Le Fonds spécial de secours du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a décidé de faire don de 500.000 dollars à l’Ouganda, destiné à soutenir son Projet d’intervention d’urgence « Relief Emergency Response Project », a annoncé mercredi 1er octobre la BAD dans un communiqué.

Approuvé par le Conseil d’administration du Groupe de la Banque, ce financement permettra au gouvernement ougandais d’apporter une aide d’urgence aux communautés gravement touchées par les inondations et les glissements de terrain survenus dernièrement dans les districts de Bulambuli, Kasese et Ntoroko, notamment en fournissant des tentes familiales à environ 1.500 personnes déplacées internes.

Alors que l’Est de l’Ouganda a été récemment frappé par de fortes pluies diluviennes, provoquant des inondations et des glissements de terrain, l’objectif du bailleur de fonds est d’améliorer les conditions de vie dans les camps d’accueil où des milliers de personnes ont trouvé refuge depuis l’avènement de ces catastrophes.

Selon le bilan fourni par les autorités locales, citées dans le communiqué, cinq personnes seraient décédées, 50 autres blessées, tandis qu’environ 2.000 habitations ont été endommagées ou détruites, provoquant le déplacement de 5.000 personnes. Au total, 15.000 personnes seraient affectées par les inondations.

D’après le chef de la division de la sécurité de l’eau et de l’assainissement au sein du Groupe de la BAD, Mecuria Assefaw, « la fourniture de logements temporaires décents permettra non seulement de répondre à un besoin prioritaire en matière d’hébergement et d’améliorer les conditions de vie des familles déplacées, mais aussi de stimuler l’économie locale grâce aux achats et à la logistique ».

Le communiqué souligne que ce projet sera piloté par le cabinet du Premier ministre ougandais, à travers le département des secours, de la préparation et de la gestion des catastrophes.

La BAD soutient qu’en privilégiant un approvisionnement rapide et une distribution efficace des tentes, le projet créera des opportunités pour les fournisseurs et prestataires de services locaux, contribuant ainsi au relèvement général des communautés touchées par les inondations.

Il est prévu que les activités soient achevées dans un délai de six mois, afin d’assurer une aide rapide aux personnes ayant un besoin urgent d’abris.

Par son don qui témoigne de sa solidarité avec l’Ouganda, la BAD entend renforcer la réponse humanitaire de l’Ouganda, et contribuer à reconstruire la résilience des communautés.