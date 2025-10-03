Le Conseil des ministres burkinabè a approuvé lors de sa réunion ce mercredi 3 octobre à Ouagadougou, un décret portant adoption du «Plan 1000×5 de développement des ressources humaines en santé», en appui à l’Initiative présidentielle pour la santé.

Ce programme, qui couvre la période 2025-2034 et nécessite un investissement de 71.256.090.000 FCFA, consiste à recruter et former chaque année, des professionnels de la santé, dans l’objectif de renforcer la souveraineté sanitaire du Burkina Faso et de réduire drastiquement les évacuations sanitaires.

Selon les autorités, le pays fait face à un déficit de spécialistes en médecine, en pharmacie et en chirurgie dentaire et divers emplois paramédicaux, tant en nombre qu’en répartition géographique, en dépit de tous les efforts déployés dans le domaine de la santé.

Il est indiqué que ce déficit limite l’opérationnalisation des plateaux techniques, alourdit les charges des centres hospitaliers universitaires et compromet l’accès équitable des citoyens aux soins de santé primaires et aux soins spécialisés.

L’élaboration du Plan 1000×5 par le Gouvernement entre dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative présidentielle pour la santé, l’objectif étant de contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la population par le développement et la distribution équitables des ressources humaines spécialisées en quantité et en qualité.

Dans les détails, il s’agit de recruter 1000 spécialistes en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire par an durant la période 2025-2030 et de former 5000 autres spécialistes dans ces trois disciplines durant la période 2025-2035. Le recrutement concernera aussi 500 hospitalo-universitaires durant la période 2026-2030 et 2096 paramédicaux chaque année de 2025 à 2030.

Quelques 250 médecins et pharmaciens spécialistes formés à titre privé et exerçant dans les formations sanitaires publiques, seront reclassés ; tandis que les structures d’accueil (universités) et d’encadrement (hôpitaux) de formation des ressources humaines en santé spécialisées, seront renforcées.