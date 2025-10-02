L’Union européenne (UE) et le Maroc sont parvenus au grand dam du Polisario, de son parrain algérien et de leurs lobbyistes européens, à conclure un nouvel accord agricole prévoyant l’application aux provinces du Sud, au même titre que les provinces nord du Royaume, des tarifs préférentiels prévus dans l’Accord d’Association liant l’UE et le Maroc.

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita qui a annoncé la nouvelle ce jeudi 2 octobre à Rabat, a précisé que le nouvel «accord confirme l’application aux Provinces du Sud des tarifs préférentiels accordés par l’UE au titre de l’Accord d’Association avec le Maroc», soulignant que «les conditions d’accès au marché européen des produits du Nord seront appliquées aux produits du Sahara marocain».

Ila encore précisé que «la signature du nouvel accord interviendra incessamment, à Bruxelles», ajoutant, qu’en attendant la finalisation des procédures internes, «l’accord sera mis en application provisoire dès sa signature».

Le chef de la diplomatie marocaine a par ailleurs, reconnu que le texte introduisait des ajustements techniques, relatifs à l’information du consommateur européen sur la provenance des produits. Un étiquetage mentionnant les régions de production au Sud du Royaume – «Laayoune-Sakiat el Hamra» et «Dakhla-Oued Eddahab» –, a-t-il ajouté, sera apposé sur les produits agricoles exportés vers le marché européen.

Pour se conformer à l’arrêt de la Cour de justice européenne «CJUE» du 4 octobre 2024, la Commission européenne avait proposé aux vingt-sept en juillet dernier à Bruxelles, d’«inclure des dispositions prévoyant que les produits agricoles importés soient étiquetés comme originaires du Sahara occidental».

Pour le ministre Nasser Bourita «cet accord apporte les clarifications nécessaires, dans le respect des fondamentaux nationaux du Royaume» et s’inscrit dans la continuité et «la philosophie de l’échange de lettre signé entre les deux parties en 2018».

Le nouvel accord fait par ailleurs, référence à la position adoptée par l’Union européenne en 2019 sur la question du Sahara marocain, en saluant les efforts sérieux et crédibles déployés par le Royaume dans le litige autour de son Sahara et les positions postérieures de nombreux États membres de l’UE qui ont appuyé officiellement l’initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara, dans le cadre de la dynamique impulsée par le Roi Mohammed VI, a précisé Nasser Bourita.

Il a enfin tenu a rappeler que le Maroc est un partenaire fiable et crédible, avec lequel l’UE entretient la plus grande part de ses échanges commerciaux en Afrique et dans le monde arabe, pour un montant annuel dépassant les 60 milliards d’euros, incluant les produits industriels, les équipements et les produits agricoles.