Le président sortant de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession pour un quatrième mandat, a présidé, jeudi 2 octobre à Abidjan, la cérémonie d’investiture de son équipe de campagne, en présence des membres de la direction du parti au pouvoir (RHDP) et d’une foule nombreuse de partisans de cette formation politique.

Dans son discours de circonstance, le leader du RHDP a d’abord remercié son parti pour la «mobilisation extraordinaire» autour de sa candidature et pour la présence massive à l’occasion de la cérémonie d’investiture de la Direction nationale de campagne composée de « près de 1300 compétences répertoriées au sein du Parti».

L’investiture de cette Direction «est une étape importante avant l’ouverture officielle de la campagne pour l’élection présidentielle du 25 octobre 2025», a déclaré Ouattara qui a d’emblée félicité tous ceux qui animeront cette campagne.

S’adressant aux femmes et aux jeunes, Ouattara a indiqué que « ma Candidature est votre candidature » et que « le quinquennat qui vient, s’attachera à consolider et à accélérer les programmes que nous avons initiés, ensemble, pour votre insertion dans le tissu productif national».

Tout en reconnaissant que la Direction nationale de campagne forme «une belle équipe ; une équipe solide et conquérante ; une équipe qui mènera une Campagne saine, belle et victorieuse», Ouattara a aussi mis en avant certains aspects pour garantir le succès de sa campagne.

Il s’agit, entre autres, de resserrer les rangs du parti, de renforcer l’unité au sein des équipes, de favoriser la participation de toutes les énergies, de prioriser les intérêts du Parti sur les agendas personnels, d’accentuer la proximité avec les compatriotes qui sont au cœur de l’action du parti au service de l’État et de faire preuve de discipline, a expliqué le président sortant.

Our conclure, il a souligné qu’il comptait sur les membres des équipes de Campagne, «pour une Campagne sereine, une mobilisation efficace de nos concitoyens et, une victoire éclatante dès le premier tour».

Du côté de l’opposition, soulignons que le PPA-CI a reporté au 11 octobre sa marche protestataire initialement prévue pour le 04 octobre, affirmant avoir pris acte de l’interdiction de cette marche par le préfet d’Abidjan qui a évoqué un risque de troubles à l’ordre public.