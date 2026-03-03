Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a exprimé, hier lundi, sa satisfaction suite aux mesures prises par le Département du Trésor américain, à l’encontre des Forces de défense rwandaises (RDF) et de quatre officiers rwandais de haut rang, accusés de soutenir les rebelles du M23 dans leurs opérations militaires menées à l’Est de la RDC.

Les sanctions des États-Unis, annoncées par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), «constituent un signal clair en faveur du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, de la justice ainsi que de la mise en œuvre effective des engagements souscrits dans le cadre des Accords de Washington», indique l’exécutif congolais dans un communiqué officiel publié la veille à Kinshasa.

La même source estime aussi que les mesures américaines « confirment la nécessité d’une cohérence entre les engagements diplomatiques et les réalités opérationnelles sur le terrain ». Pour rappel, la RDC et le Rwanda avaient signé en juin dernier à Washington, un accord de paix parrainé par le président des Etats-Unis, Donald Trump.

Kinshasa a profité de l’occasion pour rappeler que « la stabilisation durable de l’Est du pays et de la région des Grands Lacs passe par la cessation de tout appui aux groupes armés, le respect strict de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États, ainsi que par l’observation des principes du droit international».

Les autorités congolaises ont également exprimé leur «profonde reconnaissance» aux États-Unis «pour leur implication constante, leur détermination et leur leadership dans les efforts visant à rétablir la paix» en RDC, tout en les encourageant à poursuivre cette dynamique.

Le Gouvernement congolais dit demeurer pleinement engagé, aux côtés de ses partenaires régionaux et internationaux, à œuvrer pour le rétablissement complet de la paix, de la sécurité et de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire national.

En revanche du côté rwandais, Kigali a regretté les sanctions américaines «qui ciblent injustement une seule partie au processus de paix», tout en soulignant que «les attaques de drones et les offensives terrestres systématiques et aveugles constituent des violations flagrantes des accords de cessez-le-feu par la RDC et continuent de coûter de nombreuses vies». « Protéger notre pays est un honneur dont les Forces de défense rwandaises sont très fières », a soutenu le gouvernement rwandais.