Le Roi Mohammed VI a présidé, lundi à Nouaceur, au Sud de Casablanca, la cérémonie de présentation et de lancement des travaux de construction du complexe industriel de « moteurs d’avions » du groupe Safran, un projet structurant qui renforce la vocation du Maroc en tant que hub stratégique mondial de l’industrie aéronautique.

Par la suite, le Souverain marocain a présidé la cérémonie de signature de trois conventions. La première est un protocole d’accord, qui acte les engagements des deux partenaires, l’Etat marocain et le groupe Safran, pour l’installation de l’usine d’assemblage et de test de moteurs d’avions du groupe français. Cette convention a été signée par MM. Ryad Mezzour, Karim Zidane, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques publiques, et Olivier Andriès.

La deuxième est un mémorandum d’entente relatif à l’approvisionnement des sites de Safran en énergies renouvelables. Elle a été signée par MM. Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, Ryad Mezzour, Mohamed Ouhmed, secrétaire général du Département de la transition énergétique, Olivier Andriès, Youssef Ettazi, Directeur général de la Société régionale multiservices de Casablanca-Settat, Mme Fatima Guennouni, Directrice générale de la Société régionale multiservices de Rabat-Salé-Kénitra, et Adil Khamis, Directeur général d’Energie Eolienne du Maroc-Nareva.

La troisième convention est un accord d’implantation à Midparc de l’usine d’assemblage et de test des moteurs d’avions du groupe Safran. Elle a été signée par MM. Khalid Safir, Directeur général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), Stéphane Cueille, président de Safran Aircraft Engines, Marouane Abdelati, directeur général de MEDZ, et Hamid Benbrahim El Andaloussi, Président-directeur général de Midparc.

Par la suite, il a été procédé au dévoilement devant le Souverain du moteur d’avion LEAP-1A, un moteur de nouvelle génération qui embarque les innovations les plus avancées en matière de matériaux et de procédés de fabrication.

Le Roi Mohammed VI a posé, à cette occasion, pour une photo-souvenir avec un groupe de jeunes en cours de formation à l’Institut des Métiers de l’Aéronautique (IMA) à Nouaceur, pour intégrer la future usine de maintenance de moteurs d’avions, avant de procéder au lancement des travaux de construction du Complexe industriel « Moteurs d’avions » du groupe Safran.

Leader mondial n°1 des fabricants de moteurs d’avions court et moyen-courrier et 3e acteur aéronautique mondial hors avionneurs, le groupe Safran renforce sa présence au Maroc où il a choisi de s’implanter depuis 25 ans, témoignant, ainsi, de la montée en puissance de la base aéronautique marocaine édifiée grâce à la Vision clairvoyante et au leadership du Roi du Maroc, Mohammed VI.