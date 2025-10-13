Les partis ivoiriens PPA-CI et PDCI-RDA qui front Commun à l’approche de la présidentielle, ont annoncé ce dimanche 12 octobre dans un communiqué commun, la poursuite des manifestations pour la démocratie, la justice et la paix ; et ce tous les jours et sur toute l’étendue du territoire national, jusqu’à la satisfaction de leurs revendications par la tenue d’un dialogue politique.

Ce communiqué a été publié au lendemain de la manifestation du 11 octobre, à l’issue de laquelle le Front PPA-CI/PDCI-RDA a salué avec reconnaissance et admiration l’engagement des Ivoiriennes et des Ivoiriens qui ont massivement répondu à l’appel pour marcher pacifiquement.

La plateforme a adressé ses profonds remerciements à tous ceux qui ont bravé les pressions et les menaces, tout en regrettant la répression violente de la manifestation, de la part du régime au pouvoir, avant de présenter sa compassion aux nombreux blessés et exprimer sa solidarité indéfectible aux 237 personnes arrêtées.

Le Front Commun du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI) et du parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), a réaffirmé « sa ferme volonté de ne point se laisser, ni intimider, ni distraire par la répression sauvage du régime » au pouvoir ; et de continuer à se battre pour la restauration de l’État de droit et la défense de la Constitution.

Après avoir accusé le part au pouvoir d’autoriser les marches de ses partisans, tout en interdisant celles de l’opposition, la plateforme a demandé à chaque manifestant de porter des vêtements de couleur orange, de préférence, qui symboliseront, selon elle, « les seuls boucliers permettant d’échapper à la répression, dont les citoyens sont victimes en désaccord avec le régime».

« Continuons de marcher, tous les jours, sans violence, sans blesser et sans peur. Marchons dignement, marchons pacifiquement, marchons pour la démocratie, la justice et la paix », a conclu le Front.

La présidentielle se tiendra le 25 octobre prochain avec cinq candidats en lice, dont le président sortant, Alassane Ouattara. Le patron du PPA-CI, l’ex-présent Laurent Gbagbo, et celui du PDCI-RDA, Tidjane Thiam n’y participeront pas après avoir été radiés de la liste électorale.