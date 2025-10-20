L’Organisation mondiale de la Santé pour l’Afrique a déclaré, ce dimanche dans un communiqué, que la République démocratique du Congo (RDC) a franchi une étape majeure dans la lutte contre l’épidémie de maladie à virus Ebola, avec la guérison du dernier patient hospitalisé.

La sortie de ce patient du centre de traitement «marque le début d’un compte à rebours de 42 jours, au terme duquel l’épidémie pourra être officiellement déclarée terminée, à condition qu’aucun nouveau cas ne soit détecté», explique l’OMS dans son communiqué.

Le texte souligne que depuis la déclaration de l’épidémie le 4 septembre dans la province du Kasaï (centre), 64 cas ont été enregistrés, dont 53 confirmés et 11 probables ; et à ce jour, 19 patients sont guéris, alors qu’aucun nouveau cas n’a été signalé depuis le 25 septembre.

L’OMS a salué le ministère congolais de la Santé qui a rapidement intensifié les mesures de riposte, avec son soutien actif et celui de ses partenaires.

L’organe des Nations unies dédié à la santé dit avoir déployé des équipes pluridisciplinaires chargées de renforcer la surveillance épidémiologique, les soins cliniques, la prévention et le contrôle des infections, la logistique, ainsi que l’engagement communautaire.

Un centre de traitement Ebola, équipé d’un module de soins intensifs pour maladies infectieuses (IIDTM), aurait été mis en place en un temps record ; ce qui est une première dans la Région en dehors d’un exercice de simulation, selon l’OMS.

« La guérison du dernier patient, seulement six semaines après la déclaration de l’épidémie, est une réussite remarquable. Elle illustre la force du partenariat, l’expertise nationale et la détermination collective à surmonter les obstacles pour sauver des vies », a déclaré le directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, le Dr Mohamed Janabi.

L’OMS et ses partenaires affirment rester pleinement mobilisés sur le terrain, en étroite collaboration avec les autorités nationales, afin de maintenir les dispositifs de surveillance et de réponse rapide en cas de détection de nouveaux cas.