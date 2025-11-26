Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme (BCNUDH) en République démocratique du Congo (RDC), a affirmé, mardi 25 novembre, avoir documenté 619 violations et atteintes aux droits de l’homme dans l’ensemble du pays, durant le mois de septembre 2025.

Dans son rapport analysant la situation des droits de l’homme dans ce pays d’Afrique centrale, le BCNUDH explique que la plupart de ces violations et atteintes, soit 64%, ont été enregistrées dans les provinces affectées par le conflit armé à l’Est de la RDC à savoir : le Nord Kivu (345 cas), Sud Kivu (121 cas) et l’Ituri (67 cas), étant les provinces les plus affectées.

La même source relève que les groupes armés ont été responsables de 74% des violations et atteintes documentés durant la période en revue, notamment le M23 avec 177 atteintes, les Wazalendo (72 atteintes), les ADF (46 atteintes) et la CODECO (38 atteintes).

En revanche, les agents de l’Etat ont été responsables de 24% de ces violations, principalement les Forces armées de la RDC (FARDC) avec 61 violations, et la Police nationale congolaise (PNC) avec 60 violations.

Le BCNUDH assure, dans le cadre de son mandat, un suivi étroit de la situation des droits de l’homme et analyse les tendances y afférant. Ces tendances sont régulièrement partagées avec les autorités de Kinshasa afin qu’elles prennent les actions nécessaires, y compris traduire en justice les auteurs présumés des violations des droits de l’homme documentées, a conclu l’organe onusien.