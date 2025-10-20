Une équipe du Fonds monétaire international (FMI) entame au courant de cette semaine une visite de travail au Sénégal, avec pour mission de poursuivre les négociations engagées entre ce pays et le FMI à Washington, à l’occasion des Assemblées annuelles du FMI et du Groupe de la Banque mondiale (BM) du 13 au 18 octobre 2025, a annoncé samedi 18 octobre dans un communiqué, le ministre sénégalais des Finances et du Budget, Cheikh Diba.

Une délégation de ce ministère, conduite par Cheikh Diba, et comprenant plusieurs autres membres du gouvernement sénégalais, avait pris part aux Assemblées annuelles du FMI et de la BM, une «participation, hautement stratégique, qui a permis au Sénégal de réaffirmer sa posture d’acteur souverain, engagé dans la mise en œuvre d’un agenda ambitieux de réformes au service d’une renaissance économique et financière durable», rappelle le communiqué.

Alors que ladite délégation a été reçue par Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, pour Dakar «cette rencontre a permis de constater une convergence de vues sur la trajectoire constructive engagée et de réaffirmer la volonté commune d’avancer rapidement vers la conclusion d’un nouveau programme».

Les deux parties se sont ainsi engagées à parachever les échanges techniques déjà amorcés, prochainement dans la capitale sénégalaise, ajoute la même source, précisant qu’en marge des Assemblées annuelles, une réunion a été tenue entre les ministres sénégalais et des responsables de la Banque mondiale.

A cette occasion, la délégation de Dakar a salué la robustesse du partenariat entre le Sénégal et la Banque mondiale, et a exprimé la reconnaissance du pays pour l’appui constant de l’institution, notamment dans la réalisation de ses objectifs de croissance et de développement.

De leur côté, les autorités de la Banque mondiale ont salué à l’unanimité, la vision des autorités sénégalaises centrales sur la transparence, la qualité du programme en cours et l’adéquation entre les politiques et les réformes mises en œuvre ; avant de réaffirmer la volonté de l’Institution de se tenir aux côtés du Sénégal pour accompagner et financer sa transformation.