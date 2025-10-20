Le gouvernement de Banjul a mis en garde, ce dimanche 19 octobre, contre toute interférence avec la circulation routière entre la Gambie et les pays voisins de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Dans un communiqué publié la veille, le ministère gambien des Transports explique qu’un groupe d’individus se faisant appeler «Justice pour tous» tente de perturber ce trafic à compter d’aujourd’hui, lundi 20 octobre, en exhortant les conducteurs à empêcher les véhicules de transport commun en provenance des pays voisins d’entrer en Gambie.

Le ministère invite le grand public à ignorer l’appel relayé sur les réseaux sociaux, par ce groupe qui « n’est ni un syndicat de transport enregistré ni reconnu par les parties prenantes du secteur des transports».

Le gouvernement de la Gambie est en discussion directe avec le principal syndicat de transport du pays, dont les préoccupations sont prises en compte, rassure le communiqué qui précise que les échanges sont déjà avancés et qu’un groupe de travail a déjà été mis en place pour mettre en œuvre des mesures concrètes qui amélioreront le bien-être général des conducteurs commerciaux du pays.

Par ailleurs, le ministère attire l’attention des personnes opérant sans mandat contre toute incitation et toute interférence dans la circulation routière entre la Gambie et les pays de la sous-région de la CEDEAO, avertissant que «de tels actes illégaux sont inacceptables et les personnes impliquées dans de tels actes sont exhortées à cesser immédiatement leurs activités», conclue le communiqué.