Le Roi du Maroc, Mohammed VI a adressé un message de félicitations empreint de fierté et d’émotion aux membres de la sélection nationale U-20 de football, sacrés champions du monde au Chili, une première pour le football marocain.

Le onze marocain des moins de 20 ans a en effet remporté la première coupe mondiale de football du Royaume en battant en finale, la sélection de l’Argentine par 2 à zéro, hier dimanche 19 octobre, au stade national de Santiago du Chili. Les deux buts de la rencontre ont été l’œuvre du prodigieux Yassir Zabiri et une solidarité exemplaire des hommes de Mohamed Ouahbi qui ont réussi à offrir au Royaume son tout premier titre mondial et ont fait vibrer tout un peuple.

Dans son message, le Souverain souligné avoir suivi «avec une immense joie et une profonde fierté» le parcours exceptionnel des jeunes Lionceaux, saluant «une victoire amplement méritée» qui récompense leur talent, leur détermination et leur esprit d’équipe. « Vous avez su incarner les valeurs de discipline, de solidarité et de combativité, tout en offrant une magnifique image du football marocain et africain», a assuré le Roi Mohammed VI qui a félicité les joueurs pour avoir honoré les couleurs nationales avec éclat et pour avoir su porter haut, la voix du Maroc sur la scène internationale.

Le message royal rend également hommage à l’ensemble du staff technique, médical et administratif, ainsi qu’à la Fédération Royale Marocaine de Football, pour leur rôle décisif dans cette réussite historique. «Ce triomphe est le fruit d’un travail collectif, d’une planification rigoureuse et d’une foi inébranlable dans le potentiel de la jeunesse marocaine », a précisé le Roi du Maroc, exhortant les jeunes champions à poursuivre leurs efforts avec le même sérieux et la même persévérance, les appelant à « demeurer des modèles de dévouement et d’excellence » pour les générations futures, avant de conclure : « Vous avez comblé de bonheur le peuple marocain tout entier et prouvé que notre Nation dispose de talents capables de se hisser au sommet du football mondial».

À Santiago du Chili, les Lionceaux de l’Atlas ont offert au Royaume son tout premier titre mondial, après s’être courageusement imposés face à leurs adversaires espagnols, brésiliens, sud-coréens, américains et français, avant de finir leur parcours héroïque en s’imposant ce dimanche 19 octobre par 2-0 face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde U20 que le Chili a abrité du 27 septembre au 19 octobre.