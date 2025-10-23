Le Conseil des ministres nigérien a adopté ce mercredi 22 octobre à Niamey, un projet de décret qui prévoit une augmentation du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG), passant de 30.047 FCFA à 42 000 FCFA, soit une hausse de 39,78%.

Ce projet de décret s’inscrit dans l’objectif de répondre favorablement aux doléances des partenaires sociaux par la revalorisation nécessaire du SMIG, précise-t-on dans le communiqué publié à l’issue de la réunion du Conseil des ministres.

Dans le même cadre, le Conseil a approuvé un autre projet de décret fixant les salaires minima par catégories professionnelles des travailleurs régis par la Convention Collective interprofessionnelle, en considération de la revalorisation du SMIG.