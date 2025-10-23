Le premier Sommet Union Européenne-Egypte tenu ce mercredi 22 octobre à Bruxelles, la capitale belge, a été sanctionné par une Déclaration conjointe, laquelle prévoit, entre autres, un programme de soutien financier de 7,4 milliards d’euros au profit du pays nord africain.

«Reconnaissant l’impact social et économique des crises régionales sur l’Egypte, l’Union européenne renouvelle son engagement à soutenir les efforts de l’Egypte pour parvenir à la stabilité et à la résilience macroéconomiques grâce à un programme de soutien de 7,4 milliards d’euros qui renforce le partenariat stratégique global, comme (…) annoncé en mars 2024 », indique le chapitre dix de la Déclaration.

Dans les détails, ce programme comprend 5 milliards d’euros de prêts concessionnels, 1,8 milliard d’euros d’investissements supplémentaires mobilisés et 600 millions d’euros de dons.

La Déclaration indique aussi que cette «dernière assistance macro-financière apporte un soutien financier essentiel au programme de réformes en Egypte, notamment pour la stabilisation économique, en une coopération étroite avec le programme en cours avec le FMI».

Le Sommet UE-Egypte a enregistré la présence, entre autres, de plusieurs dirigeants européens, notamment, le président du Conseil européen, António Costa, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi. Les participants se sont aussi exprimés sur la situation à Gaza, en Ukraine, dans la corne de l’Afrique, le terrorisme, la cyber-sécurité ou encore la migration.