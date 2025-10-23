Après la célébration du 81ème anniversaire du Massacre de Thiaroye, début décembre 2024, et la remise le 16 octobre dernier, au président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, du Livre blanc sur cet événement, le chef de l’Etat sénégalais poursuit les initiatives consistant à faire toute la lumière sur les militaires africains tués par l’armée française le 1er décembre 1944, dans le camp militaire de Thiaroye, près de Dakar.

Cette fois-ci, il s’agit de mettre en place un Centre spécial de documentation au sein du Cimetière de Thiaroye, selon les recommandations de Diomaye Faye faites au gouvernement lors du Conseil des ministres du mercredi 22 octobre à Dakar.

Le chef de l’Etat sénégalais «a demandé au gouvernement d’exploiter les constats, enseignements, conclusions et recommandations du livre blanc sur le Massacre de Thiaroye et de prendre toutes les dispositions pour l’implantation, dans les meilleurs délais, du Centre spécial de documentation au sein du Cimetière de Thiaroye», indique un communiqué du Conseil.

Diomaye Faye a également invité le Premier ministre, Ousmane Sonko à coordonner l’organisation et le déroulement des activités indiquées dans le cadre de la commémoration du 81ème anniversaire du Massacre de Thiaroye, prévue le 1er décembre 2025.