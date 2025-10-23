Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita a eu hier soir à Paris, un entretien avec son homologue français, Jean-Noël Barrot qui a réaffirmé une nouvelle fois, «la position inébranlable de la France, pour laquelle le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine», indique le Quai d’Orsay dans un communiqué.

Cette rencontre intervient à une semaine de la session que le Conseil de sécurité de l’ONU va consacrer au dossier du Sahara marocain et à l’adoption d’une nouvelle résolution sur cette question. Elle se tient également en marge de la participation du Chef de la diplomatie marocaine à la 4ème Conférence de la diplomatie féministe qui se tenait dans la capitale française.

Durant son entretien avec Nasser Bourita, ajoute la même source, le ministre Jean-Noël Barrot a également assuré que «le plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007, qui bénéficie d’un consensus international croissant, reste la seule base pour parvenir à une solution politique juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. D’après le Quai d’Orsay, la France demeure dans ce contexte, «fermement engagée aux Nations unies pour un règlement politique définitif de cette question» à l’instar des Etats-Unis et du Royaume-Uni.

Ces trois pays membres permanents du Conseil de Sécurité sont mus par la volonté de peser de tout leur poids fin octobre au siège de l’ONU à New-York, pour parvenir à une solution politique juste, durable et négociée au vieux litige territorial sur la base de l’initiative d’autonomie sous souveraineté du Royaume du Maroc conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies.

Par ailleurs, le Sénat français rendra pour la première fois de son histoire, un hommage à la Marche verte à l’occasion de la célébration au Maroc, du 50ème anniversaire de cette épopée nationale marocaine. La Chambre haute du parlement français organisera en effet, sous la direction de son président, Gérard Larcher, le 6 novembre prochain à Paris, une cérémonie commémorant le 50ème anniversaire de la glorieuse Marche verte en présence d’une délégation marocaine, conduite par le président du groupe d’amitié Maroc-France, Mohamed Zidouh. Sont également conviés à cette cérémonie, l’ambassadrice du Maroc en France, Samira Sitail, et le Conseiller à l’international du président du Sénat, Christophe Campion.

L’ouverture sera marquée notamment par l’échange d’exposés du côté du Sénat et du Maroc ainsi que par la diffusion d’une vidéo résumant le déroulement de la Marche verte qui avait permis au Royaume de récupérer son Sahara et sa libération pacifique du joug colonial espagnol. Cette initiative, hautement symbolique, s’inscrit dans le sillage du renforcement des liens entre Rabat et Paris, autour d’une mémoire partagée et d’un dialogue politique renouvelé.